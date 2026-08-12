Triveni Turbine informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Triveni Turbine präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.60 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Triveni Turbine mit einem Umsatz von insgesamt 4.43 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.71 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 19.23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch