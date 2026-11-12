Triveni Turbine hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Triveni Turbine stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.68 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.87 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 4.91 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 3.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Triveni Turbine 5.06 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch