Triveni Enterprises: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Triveni Enterprises stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch