Triveni Engineering Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Triveni Engineering Industries äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.25 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Triveni Engineering Industries ein EPS von 1.18 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.44 Prozent auf 17.31 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch