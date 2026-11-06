trivago: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

trivago gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193.5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 221.5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch