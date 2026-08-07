trivago hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

trivago hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das trivago ein Ergebnis je Aktie von -0.100 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 195.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte trivago 157.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch