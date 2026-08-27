Triumph Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Triumph Gold hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Triumph Gold ein EPS von -0.030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch