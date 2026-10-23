Triumph Bancorp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Triumph Bancorp liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Triumph Bancorp die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.52 USD gegenüber 0.040 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 152.8 Millionen USD – ein Plus von 17.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Triumph Bancorp 130.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch