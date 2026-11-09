Triton International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Triton International hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1.20 USD gegenüber 1.00 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Triton International 311.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 350.8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch