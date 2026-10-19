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19.10.2026 06:37:00
Triton informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Triton hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.03 INR, nach 0.010 INR im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Triton mit einem Umsatz von insgesamt 209.5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 755.76 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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