TRIPLEIZE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TRIPLEIZE hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.90 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -1.770 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1.52 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.46 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11.99 JPY. Im Vorjahr waren -41.300 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5.72 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0.14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5.71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch