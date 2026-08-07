Triple Flag Precious Metals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Triple Flag Precious Metals präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.05 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.390 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37.29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178.9 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 130.3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch