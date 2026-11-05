Triple Flag Precious Metals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Triple Flag Precious Metals veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.43 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.410 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 149.4 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 16.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 128.7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch