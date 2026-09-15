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15.09.2026 06:37:00
tripla vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
tripla hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36.42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12.89 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 950.9 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 59.98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte tripla einen Umsatz von 594.4 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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