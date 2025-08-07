Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'856 0.9%  SPI 16'571 1.0%  Dow 43'969 -0.5%  DAX 24'193 1.1%  Euro 0.9410 0.1%  EStoxx50 5'332 1.3%  Gold 3'397 0.8%  Bitcoin 94'503 1.9%  Dollar 0.8064 0.0%  Öl 66.3 -0.9% 
08.08.2025 01:11:57

Tripadvisor Reports Q2 Revenue Growth And Higher Profit

TripAdvisor
13.01 CHF -20.70%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Tripadvisor, Inc. (TRIP) posted improved financial results for the second quarter of 2025 on Thursday, driven by continued strength in its Viator and TheFork segments despite a decline in Brand Tripadvisor.

Total revenue rose 7 percent year-over-year to $529 million, up from $497 million in the second quarter 2024. Viator, the company's experiences platform, delivered an 11 percent increase to $270 million, while TheFork, its restaurant booking business, surged 28 percent to $54 million.

Net income grew 49 percent to $36 million, compared to $24 million in the prior-year period. Earnings per share rose to $0.28 from $0.17.

TRIP closed Thursday's trading at $16.09 down $0.39 or 2.37 percent on the Nasdaq.