Trip Com Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Trip Com Group präsentierte am 16.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4.48 HKD gegenüber 7.52 HKD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.57 Prozent auf 18.03 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.02 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch