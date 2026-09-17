Trip Com Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trip Com Group hat am 16.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.960 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.05 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.30 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch