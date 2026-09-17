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17.09.2026 06:37:00
Trip Com Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Trip Com Group hat am 16.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.030 SGD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Trip Com Group 2.95 Milliarden SGD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.67 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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