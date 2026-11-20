Triona Registered liess sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Triona Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.74 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.690 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61.9 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57.8 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch