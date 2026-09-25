Trio-Tech International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Trio-Tech International hat am 24.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.020 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 14.9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trio-Tech International 10.7 Millionen USD umgesetzt.

Der Jahresumsatz wurde auf 62.60 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 36.47 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch