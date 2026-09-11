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11.09.2026 06:37:00
Trio Petroleum legte Quartalsergebnis vor
Trio Petroleum gab am 09.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 84.21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0.4 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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