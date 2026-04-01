Trinity Place Holdings Aktie 19549991 / US89656D1019
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01.04.2026 03:54:56
Trinity Place Holdings Inc Loss At -$0.34 Mln In Q4
(RTTNews) - Trinity Place Holdings Inc (TPHS) reported Loss for fourth quarter of -$0.34 million
The company's bottom line came in at -$0.34 million, or -$0.01 per share. This compares with -$0.45 million, or -$0.01 per share, last year.
Trinity Place Holdings Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$0.34 Mln. vs. -$0.45 Mln. last year. -EPS: -$0.01 vs. -$0.01 last year.
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