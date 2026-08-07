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07.08.2026 06:37:00
Trinity Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Trinity Capital hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Trinity Capital ein EPS von 0.630 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 87.3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41.41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trinity Capital einen Umsatz von 61.7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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