Trinity Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Trinity Capital hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Trinity Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 92.9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 64.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch