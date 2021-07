Trina Solar se joint à l'initiative SBTi, soulignant son soutien à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de 1,5 °C

CHANGZHOU, Chine, 13 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Trina Solar s'est officiellement jointe à l'initiative mondiale Science Based Targets (SBTi) et a signé l'engagement Ambition 1,5 °C entreprise. Cette nouvelle confirme une fois de plus l'engagement de l'entreprise à contribuer à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C grâce à ses propres mesures de réduction des émissions. Trina Solar s'est fixée pour objectif d'être un chef de file mondial du domaine de la transformation de l'énergie, à promouvoir le développement durable à l'échelle mondiale et à atteindre les objectifs de neutralité carbone.

https://www.trinasolar.com/sites/default/files/20210712104017.jpg

« Trina Solar a rejoint l'initiative SBTi pour mieux remplir sa mission de " fournir de l'énergie solaire à tout le monde ", a déclaré Gao Jifan, président de l'entreprise. Nous tirerons parti de nos avantages stratégiques, de nos solides capacités de développement et d'innovation de produits, ainsi que de notre présence commerciale mondiale pour faire progresser le plus rapidement possible les objectifs de neutralité carbone et de développement durable. Chaque mesure prise par Trina Solar sera conforme à l'engagement Ambition 1,5 °C entreprise, et nous mettrons tout en œuvre pour créer un monde sans carbone. »

Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la toute première loi internationale adoptée par tous les pays dans le but de limiter les émissions de gaz à effet de serre, a été signé en décembre 1997. Inspiré par la signature du protocole et la Million Solar Roofs Initiative mise en place par l'ancien président américain Bill Clinton, Gao Jifan a fondé Trina Solar, l'un des premiers fabricants de modules photovoltaïques au monde.

En tant que chef de file mondial des solutions d'énergie intelligente photovoltaïque dont l'objectif est de créer un monde sans carbone, Trina Solar offre à ses clients mondiaux des solutions d'énergie solaire photovoltaïque trois-en-un, notamment des modules à haut rendement, des traceurs intelligents et des services d'exploitation et d'entretien de centrales électriques. Au premier trimestre de 2021, Trina Solar avait expédié plus de 70 GW de modules, qui peuvent produire environ 90 milliards de kWh d'énergie propre et réduire les émissions de CO 2 de 94,22 millions de tonnes par an, ce qui équivaut à planter 5,1 milliards d'arbres.

L'initiative SBTi a été lancée conjointement par le WWF, le Carbon Disclosure Project, le World Resources Institute et le Pacte mondial des Nations Unies en 2015, établissant un objectif d'émissions de carbone pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C ou 2 °C.

Trina Solar a signé l'Ambition 1,5 °C entreprise, qui recommande des objectifs de réduction plus élevés et des mesures plus rigoureuses pour y parvenir. Trina Solar est également l'une des neuf entreprises chinoises qui soutiennent l'objectif plus exigeant de 1,5 °C. Plus de 1 500 entreprises ont adhéré à l'initiative SBTi à l'échelle mondiale, dont plus du cinquième des 500 entreprises figurant au classement Forbes Global.

Pour en savoir plus sur Trina Solar :

https://www.trinasolar.com/en-glb/about_trina_solar