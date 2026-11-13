Trimurthi Drugs Pharmaceuticals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trimurthi Drugs Pharmaceuticals präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.57 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.370 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23.03 Prozent auf 447.3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 363.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch