Trimble Navigation gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Trimble Navigation lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trimble Navigation 0.370 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trimble Navigation in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 972.0 Millionen USD im Vergleich zu 875.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch