Trimble Navigation: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Trimble Navigation liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Trimble Navigation die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trimble Navigation 0.460 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 966.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 901.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch