TriIs vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TriIs hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12.13 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.74 Milliarden JPY – ein Plus von 88.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TriIs 923.8 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch