TriIs: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TriIs hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22.01 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 292.1 Millionen JPY – eine Minderung von 22.00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 374.5 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch