Trigyn Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Trigyn Technologies gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.13 INR. Im Vorjahresviertel hatte Trigyn Technologies -1.500 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.53 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2.25 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch