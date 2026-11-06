Trigyn Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Trigyn Technologies hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16.90 Prozent auf 2.83 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch