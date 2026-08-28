Trigon Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trigon Metals veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.100 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch