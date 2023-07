Trifork erhöht Beteiligung an dänischem Softwarefirma Nine auf 90 Prozent

Schindellegi SZ (awp) - Das Softwareunternehmen Trifork hat seine Mehrheitsbeteiligung an der dänischen Softwaretochter Nine A/S auf 90 Prozent ausgebaut. Bislang besass Trifork seit dem Jahr 2020 einen Anteil von 70 Prozent.

Die Zahlung entspreche der zuvor festgelegten Bedingung der Put-/Call-Vereinbarung, teilte Trifork am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Zahlen nannte das Unternehmen mit Sitz in Schindellegi keine. Die Transaktion solle nächsten Monat abgeschlossen werden. Der Deal habe keine Folgen für die finanziellen Ziele von Trifork im laufenden Jahr, da Nine A/S bereits in den Prognosen von Trifork für Umsatz und Gewinn pro Aktie enthalten sei, hiess es weiter.

Die restlichen 10 Prozent der Aktien von Nine A/S werden weiterhin von den Gründern gehalten. Dabei besitzen CEO Jacob Strange 5 Prozent, Verwaltungsratspräsident Christian Hoffmann 1,4 Prozent und sieben Mitarbeiter in Schlüsselpositionen 3,6 Prozent. Für die verbleibenden 10 Prozent wurde laut den Angaben eine neue Put/Call-Option geschaffen, die auf demselben Bewertungsmodell beruht wie die vorherige Option.

Seit der Übernahme im September 2020 habe sich Nine A/S gut entwickelt, hiess es weiter. Die Firma sei von 115 Mitarbeitern auf 160 Mitarbeiter gewachsen.