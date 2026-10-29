Triductor Technology (Suzhou) A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Triductor Technology (Suzhou) A hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.06 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Triductor Technology (Suzhou) A ein EPS von 0.330 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Triductor Technology (Suzhou) A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33.90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 70.8 Millionen CNY im Vergleich zu 107.2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch