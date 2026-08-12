Trident Texofab: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trident Texofab hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.35 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.720 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.89 Prozent zurück. Hier wurden 261.4 Millionen INR gegenüber 280.8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch