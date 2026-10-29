Trident Lifeline legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Trident Lifeline hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 5.69 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trident Lifeline 4.27 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 470.8 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 50.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 313.4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch