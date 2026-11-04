Trident gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Trident hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.34 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Trident noch ein Gewinn pro Aktie von 0.180 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Trident mit einem Umsatz von insgesamt 17.19 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.87 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 3.79 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch