TriCo Bancshares: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TriCo Bancshares veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1.18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TriCo Bancshares 1.04 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat TriCo Bancshares im vergangenen Quartal 144.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TriCo Bancshares 138.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch