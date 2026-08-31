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31.08.2026 06:37:00
Triboron International Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Triboron International Registered B hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56.11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31.0 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 48.4 Millionen SEK ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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