Triboron International Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Triboron International Registered B liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Triboron International Registered B die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Triboron International Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59.94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 26.9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch