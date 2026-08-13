Tribhovandas Bhimji Zaveri gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tribhovandas Bhimji Zaveri hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 8.41 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.24 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch