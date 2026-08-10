Triarc Companies B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Triarc Companies B hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.17 USD, nach 0.290 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 570.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 560.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch