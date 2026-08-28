Triangle Tyre zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Triangle Tyre hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.16 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.280 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2.61 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.53 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch