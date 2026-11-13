Trial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trial hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 33.64 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -8.010 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 359.94 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 330.69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch