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29.10.2026 06:37:00
Tri City Bankshares hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tri City Bankshares liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tri City Bankshares die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tri City Bankshares 0.460 USD je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tri City Bankshares einen Umsatz von 25.1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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