Tri City Bankshares hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tri City Bankshares liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tri City Bankshares die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tri City Bankshares 0.460 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tri City Bankshares einen Umsatz von 25.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch