|
01.09.2026 06:37:00
Tri Chemical Laboratories stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tri Chemical Laboratories hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 46.72 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 48.29 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Tri Chemical Laboratories mit einem Umsatz von insgesamt 7.22 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24.32 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Verlusten erwartet. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.