Tri Chemical Laboratories stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tri Chemical Laboratories hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 46.72 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 48.29 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Tri Chemical Laboratories mit einem Umsatz von insgesamt 7.22 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24.32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch