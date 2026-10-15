TRF hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TRF hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 45.30 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -6.190 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 60.94 Prozent auf 359.6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 223.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch