Trex präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trex hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.52 USD. Im letzten Jahr hatte Trex einen Gewinn von 0.480 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25.99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 359.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 285.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch