Trevisa Investimentos hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.09 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.170 BRL je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Trevisa Investimentos 42.9 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 42.9 Millionen BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch